publié le 19/12/2019 à 02:02

C'est une saisie pour le moins surprenante et exotique qui a été réalisée le 3 décembre dernier chez un particulier d'une commune située aux alentours de Caumont-l'Éventé, dans le département du Calvados. La gendarmerie a mis la main sur 168 reptiles de 19 espèces différentes, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux lézards. Ces animaux ont été confiés par la suite à des établissements spécialisés.

Comme le rapporte Ouest-France, la saisie a été faite sous l'impulsion d'une enquête menée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). L'établissement avait reçu des signalements sur la "publication par plusieurs personnes d'annonces de vente de ces animaux" et que ces mêmes personnes participaient "à des salons depuis plusieurs années". "Cela sans autorisation, donc en toute illégalité", précise Joël Pigeon, chef du service départemental de l'ONCFS du Calvados.

Le particulier détenait notamment des pythons molurus, des serpents dont l'espèce est "réputée dangereuse", a précisé l'ONCFS. Il avait également en sa possession un boa arc-en-ciel, qui fait partie d'une espèce protégée, ainsi que des tortues invasives, qui peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité locale.

Une réglementation stricte

"La détention de ces animaux est soumise à une réglementation très stricte, régie par le Code de l'environnement et ses textes d'application, dont les objectifs principaux sont la sauvegarde de la biodiversité et la lutte contre le trafic d'espèces", a précisé l'ONCFS. L'homme peut ainsi encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

Au printemps dernier, une initiative coordonnée par Interpol et Europol a permis la réalisation de la plus grande saisie de reptiles visés par le trafic d'espèces sauvages. Plus de 4.000 reptiles vivants avaient été récupérés dans des aéroports, des centres de reproduction et des animaleries en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays, comme le rapportait National Geographic.