publié le 27/12/2016 à 09:22

Au moment des fêtes de fin d'année, certains font du ski, d'autres retrouvent leur famille et d'autres encore préfèrent se consacrer à leur quartier. Parmi eux, Didier Lambert, alias MC Bâtard, qui a choisi de passer les fêtes avec ses proches.



"Oh, madame RTL, t'as encore mélangé tes fiches de journaliste usurpatrice ? Où c'est que t'as vu que j'avais prévu de passer les teufés 'Craigny' ? Ça va pas la teté ? C'est trop la mort ici madame RTL, même Manuel Valls il vient plus au marché de Noël depuis qu'on lui a jeté du boudin blanc sur son costard de la Halle aux fringues", s'exclame-t-il, imité par Laurent Gerra.

Et si MC Bâtard a choisi de rester là, c'est parce qu'il est sous contrôle judiciaire. "Il parait que c'est moi qui a fait cramer la Twingo à mon cousin, et la Panda à sa sœur, et la Matiz à sa mère", explique-t-il encore, toujours dans la voix de l'humoriste.