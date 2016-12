L'humoriste revient sur les lettres d'amour enflammées de François Mitterrand à Anne Pingeot de l'année 1984.

par Laurent Gerra publié le 22/12/2016

Les lettres secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot, divulguées par les éditions Gallimard, nous permettent, comme la madeleine de Proust, de retrouver la saveur du passé. Par exemple, celle de ces fêtes de Noël de l’année 1984 pendant laquelle le président vit "une alternance de supplices redoutables", imite Laurent Gerra, en commençant par "cet arbre de Noël des artistes de gauche que Jack Lang a tenu à organiser lui-même".



Le ministre de la Culture n'est pas le seul à se prendre des piques. L'artiste Daniel Buren et ses colonnes à rayures, Renaud, "ce chanteur au cheveux jaunes" que le président, dans la bouche de l'humoriste, "a bien failli gifler". Ou encore son adversaire Arlette Laguilliers : "Je dois récupérer les voix de tous ces gogos de gauche qui votent pour elle. J’ai demandé à Grossouvre de lui trouver un poste de directrice d’agence du Crédit Lyonnais à Saint-Pierre et Miquelon mais elle a refusé. Elle se prend pour qui, cette gauchiste ?"



Assez parlé de politique. François Mitterrand parle d'amour et de son rendez-vous au cinéma avec sa maîtresse. "Grâce à mon bob marron et à mes lunettes noires, j’ai pu sortir discrètement de la salle et te rejoindre dans la salle d’à côté pour revoir Arrête ton char bidasse. Tu sais à quel point j’adore Darry Cowl, il me fait penser à Michel Rocard, en plus rigolo. Et Pierre Tornade, avec son air ahuri, on dirait Mauroy : impayable !", lance Laurent Gerra.