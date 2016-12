Laurent Gerra imitant François Hollande : "Merci pour ces moments"

L'humoriste compare l'élection présidentielle à celle de Mister France et fait passer les différents candidats au micro de Jean-Pierre Foucault.

Jean-Pierre Foucault va bientôt reprendre du service pour une nouvelle grande soirée télévisée, l'élection de Mister France 2017. Pour l'accompagner sur scène à la présentation, l'animateur légendaire de télévision appelle un complice, Mister France 2012, qui n'est autre que François Hollande.



"Ça a été une expérience formidable qui m'a permis de vivre de grands moments, et d'ailleurs, merci pour ces moments", déclare-t-il, imité par Laurent Gerra. Ensemble, ils accueillent les trois finalistes en lice pour la place de Mister France 2017, qu'il ou elle conservera pour cinq ans.



Le premier à s'exprimer est Mister Béarn, soit François Bayrou : "Mes passions sont les chevaux de course, le coloriage et bien sûr, la politique". Viennent ensuite Mister Catalogne, Manuel Valls, "en troisième année de master", et Miss nationale, soit Marine Le Pen, qui "demande de voter" pour elle sinon son papa "lâche les chiens".