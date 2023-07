Jean-Pierre Michaël double notamment Brad Pitt et Keanu Reeves.

IMMERSIONS - La voix française de Brad Pitt et Jude Law apprend le doublage à notre journaliste



Vous ne l'avez peut-être jamais vu, mais vous l'avez déjà attendu. Jean-Pierre Michaël figure dans certains des plus grands films venus de Hollywood, du moins dans leurs versions françaises. Il a doublé de grands acteurs comme Brad Pitt, Jude Law, Ben Affleck ou encore Keanu Reeves. Et c'est au studio "The", dans le Xe arrondissement de Paris, que la magie opère.

"Vous avez donc l'écran sur lequel vont être projetées des parties de film et, avec un fichier qui passe en dessous comme un karaoké, vous avez le texte exacte qui a été traduit et adapté", explique le comédien de doublage. "Le texte défile en même temps que la personne que vous avez à doubler parle. Au moment où il passe sur la barre rouge, il faut donner le mot écrit, exactement comme au karaoké".

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, doubler autant d'acteurs ne signifie pas pour autant changer de voix. "C'est toujours la même, c'est ma voix", assure Jean-Pierre Michaël. "La seule chose qui change, c'est l'acteur. L'acteur, ça veut aussi dire son débit, son rythme", explique-t-il.

