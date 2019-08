Disparition mystérieuse à Annecy

publié le 26/08/2019 à 21:00

A la Une de l’heure du crime ce soir, une affaire inconnue du grand-public: La disparition mystérieuse, il y a 24 ans, entre le 15 et le 16 février 1995 d’un garçon de 27 ans, Sébastien Lenoir, à Annecy où il avait choisi de vivre et de travailler. Pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons en détail ce soir, les parents de Sébastien, Serge et Thérèse, ont déposé une plainte contre X, dix ans plus tard, en 2005, pour séquestration et détention arbitraire. Mais l’enquête n’a pas abouti et un non-lieu a été prononcé en 2008.

Onze ans plus tard, c’est toujours le mystère. Aucun corps n’a été retrouvé, aucun signe de vie n’a jamais été donné. Son compte bancaire est inactif depuis sa disparition. Sa carte vitale est restée muette.



Malgré tout, Serge et Thérèse, qui ont divorcé depuis de longues années, continuent à espérer qu’ils connaîtront un jour la vérité. Avec le frère cadet de Sébastien, Arnaud, ils viennent de confier le dossier à un avocat, Me Damien Delavenne, du barreau de Laon qui nous dira ce soir comment l’affaire pourrait être relancée après autant d’années.



Ce qui m’a tout de suite touché dans cette histoire, c’est la détermination de la famille de Sébastien, qui ne veut pas baisser les bras, qui pense que tout doit être fait pour résoudre cette énigme. Ils ne cessent de se dire que si Sébastien avait perdu la vie au cours d’un accident, ou même s’il s’était suicidé, on aurait au moins retrouvé son corps, ce qui n’est pas le cas. C’est pour cela aussi qu’ils ont contacté le journaliste de « L’Union/L’ardennais, Philippe Dufresnes qui nous racontera également le résultat des premières recherches qu’il a entamé à leur demande, dans la région...

Pour toutes ces raisons, nous espérons, en portant cette affaire à la connaissance des auditeurs d’RTL, recueillir peut-être un ou plusieurs témoignages qui pourraient relancer l’affaire.

Nos invités

Philippe Dufrenes, journaliste au journal L’Union L’Ardennais a consacré la Une de son journal à cette affaire le 11 juillet dernier, Arnaud Lenoir, petit frère de Sébastien, Me Damien Delavenne, du barreau de Laon (Aisne) avocat de la famille.