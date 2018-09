publié le 24/09/2018 à 09:18

En marge du Budget 2019, présenté ce lundi 24 septembre, les discussions vont reprendre sur l'assurance-chômage dans un climat électrique. Ça grince de tous les côtés. On va beaucoup parler de bonus-malus, de pertinence et de cumul emploi-chômage. Et puis aussi, bien sûr, de l'indemnité des cadres.



Tout cela va se faire avec comme toile de fond des chiffres qui, réellement, interpellent. Le déficit actuel (la dette cumulée) de l'assurance-chômage s'élèvera à 37,5 milliards d'euros à la fin de cette année. Il va donc falloir optimiser l'ensemble du système d'allocations. Même si on espère que le chômage va reculer à 7%. Même si actuellement les chiffres s'améliorent. Mais tout cela dans un climat assez tendu.

Le gouvernement a mis la barre très haut. Il y a toujours, on le sait, un volet poker dans cet type de négociations. Même si, sur le fond, l'ensemble des partenaires sociaux est d'accord pour aménager ce système d'assurance chômage, il y a quand même des conditions.