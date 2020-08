La Maison des ados s'occupe des jeunes de 11 à 25 ans

publié le 22/08/2020 à 14:29

Pour cette avant dernière chronique, direction Strasbourg avec la Maison des ados et sa directrice Delphine Rideau.

"La Maison des ados accueille des ados, des parents, parfois des professionnels en questionnement autour des problématiques adolescentes : le conflit en famille, à l'école, les doutes, les questions amoureuses, les consommations abusives d'alcool, tout ce qu'ils traversent couramment. Aucune classe sociale n'est épargnées par ces questions là. On accueille des jeunes 11 à 25 ans, l'adolescence ne se termine pas à l'âge de la majorité.

Pendant le confinement, la Maison des ados a pu trouver une alternative pour garder le contact : "On a décidé d'investir davantage les réseaux sociaux pour être au plus près des modes de communication des ados voire même des parents. On a saisi l'opportunité de la proposition d'étudiants jeunes de nos filières métiers qui nous ont aidé à créer des profils sur Twitter, Snapchat... Ces étudiants nous ont permis de nous rendre disponibles et visibles auprès des Ados du territoire", explique la directrice de la Maison des adolescents.