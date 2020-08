Confinement : dans l'Aude, la Maison Paysanne épaule les producteurs

publié le 09/08/2020 à 11:54

La Maison Paysanne de l'Aude, qui a pour mission de promouvoir une agriculture paysanne et respectueuse de l'environnement, a travaillé pour (et avec) les producteurs pendant le confinement, afin de continuer à faire tourner les différentes exploitations ou épicerie.

"Beaucoup de marchés ont été annulés et les paysans n'avaient plus la possibilité de vendre leurs produits", explique Manu Viger, membre de la société coopérative de la Maison Paysanne. Est alors venue l'idée de créer une épicerie ambulante et solidaire pour "maintenir le lien entre producteurs et consommateurs".

Une vingtaine de producteurs a participé à l'opération qui consistait à livrer directement les consommateurs dans les villages de la haute vallée de l'Aude. Un dispositif qui s'est mis en place très rapidement grâce au travail de toute la structure et la collaboration avec les paysans.

Un dispositif intéressant écologiquement

La Fondation de France a soutenu ce projet en apportant une aide financière qui a permis de "financer les glacières achetées pour faire le transport en gardant la chaîne du froid" et "rembourser les producteurs des frais de livraison".

Le succès a été tel que les consommateurs et les paysans ont demandé que le dispositif perdure après le déconfinement.

Le projet est de plus intéressant écologiquement car il "évite aux différents consommateurs de faire plusieurs kilomètres en voiture pour se rendre parfois sur plusieurs marchés" pour acheter les produits qu'ils aiment.