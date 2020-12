publié le 07/12/2020 à 06:00

À quelques jours de l'hiver, la mairie de Paris a décidé de mettre à disposition sa cantine et ses cuisines, Place de l'Hôtel de ville, pour fournir 200 repas chaque soir à des sans-abris jusqu'en mars. À midi, son self-service sert classiquement les employés municipaux, puis de 18h à 20h, 7 jours sur 7, ce sont les associations la Chorba et Ernest (restaurateurs solidaires) qui cuisinent des produits frais pour ceux qui n'ont pas de toit.

Dans la queue du self de cette nouvelle cantine municipale on retrouve vite des sourires. "Mon prénom c'est Touhami, j'ai 69 ans", se présente un des bénéficiaires. Chaque nuit, il pose son duvet dans le métro à quelques stations de l'Hôtel de Ville. Ce soir-là, il peut en plus, comme d'autres hommes et femmes à la rue dans le quartier, profiter d'un tajine.

"C'est très bon, il faut dire la réalité", poursuit Touhami. Toutes et tous se réjouissent des plats et du cadre. "C'est incroyable de manger en face de l'Hôtel de Ville avec des lumières comme ça. Et c'est ça le plus important : avoir une belle vue quand on mange", confie une autre bénéficiaire.

Avec l'idée derrière la tête de la mairie de Paris de se dire que toutes et tous profitent, SDF ou employés, des mêmes équipements. "Pour des personnes qui ont l'habitude d'être mises de côté, là en fait, ils sont dans le droit commun. Ils mangent là où mangent des salariés, des bons plats, dans des espaces qui sont plutôt beaux", explique Léa Filoche, adjointe de la Maire de Paris en charge des solidarités.