publié le 20/05/2019 à 13:46

Le ministre de l'Écologie a dévoilé, dimanche 19 mai, les contours de la Convention citoyenne pour le climat : 150 citoyens tirés au sort plancheront, dès le mois de juin, sur des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Mais cette convention ne convainc pas Élodie Martini-Cousty, membre du bureau national de France Nature Environnement et présidente du groupe environnemental et nature au CESE.



"Une assemblée de 150 citoyens, quand le CESE représente 26 millions de personnes par l'ensemble des organisations qui y sont présentes, ça fait pâle figure", déclare-t-elle, ce lundi 20 mai, au micro de RTL.

"Ça fait 50 ans qu'on travaille sur les questions d'environnement et qu'on apporte des propositions en permanence à tous les gouvernements qui se sont succédé", poursuit-elle. "On est sur le terrain, on voit comment ça se passe dans les régions".

Un "écran de fumée" ?

Ces 150 citoyens tirés au sort travailleront un week-end sur trois pendant six mois et seront défrayés. Ils auditionneront des experts du climat et des économistes pour livrer des mesures cohérentes sur le climat. Un dispositif qui laisse Élodie Martini-Cousty dubitative. L'environnement est "un sujet très technique, acculturer tous ces citoyens va prendre du temps", prévient-elle. "Ils ne verront sans doute pas tous les enjeux techniques et de financement".



Elle craint également que cette convention ne soit pas suivie d'effet de la part du gouvernement. "Cette convention ne doit pas servir d'écran de fumée sur des mesures qui ne seront pas prises", alerte-t-elle.