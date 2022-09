La chronique de Laurent Gerra du vendredi 30 septembre

Stéphane Bern est, selon le journal Le Parisien, de plus en plus influent ! Les gouvernements se succèdent, mais le "Monsieur Patrimoine" reste indéboulonnable. "Je rougis de honte, vous allez me faire passer pour le laquais du pouvoir, ce que je ne suis pas s'énerve l'animateur dans la voix de Laurent Gerra. Avec mon bon roi Emmanuel, il m'arrive parfois de taper du point sur la table".

Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui la semaine dernière de la "créolisation de la France", ce qui n'a pas manqué de générer de nombreux commentaires. "Quand je serai au pouvoir, je vais tellement tout créoliser qu'on ne fera plus la différence entre RTL et Tropiques FM", s'est emporté le leader de La France Insoumise.

Les Deschiens sont de retour ! Dans cette chronique ce 30 septembre, Bruno Lochet, veut passer à la télé. "Je voudrais passer sur BFM, CNEWS, France Info et chez Yves Calvi si c'est possible (...) J'aime bien ses chemises. Je veux qu'on s'engueule et que les gens ils me reconnaissent après quand je vais au Leclerc chez moi dans la Sarthe".

