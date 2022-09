La chronique de Laurent Gerra du mardi 27 septembre

Dans la voix de Laurent Gerra, Gérard Depardieu est venu exprimer son inquiétude envers Vladimir Poutine, avec qui il était très ami : "il menace d’utiliser des armes chimiques et nucléaires. C’est un dingo ! (...) Déjà qu’on n’a plus de moutarde pour accompagner nos entrecôtes, s’il continue comme ça, le Poutine, on aura plus rien à bouffer…" Quant aux économies à prévoir, pour l'acteur, c'est une formalité : "Moi, je suis un vrai écolo. La flotte, je l’économise : je n'en bois jamais !"

Au micro de RTL, le journaliste Guillaume Durand est également venu parler de sa passion pour Édouard Manet. Il en a profité pour faire part de son inquiétude au sujet de l'avenir de l'art : "L’art est là pour témoigner du passé, il ne faut pas y toucher. Bientôt les féministes nous expliqueront qu’Edgar Degas est trop 'phallocentré' et qu’il faut le rebaptiser Edgard Deux-filles… Sans parler des décolonialistes…"

Le chanteur Vincent Delerm est venu soutenir la cause anti-nucléaire et à interprété une chanson pour l'occasion : "Avec ma copine Vanessa, le nucléaire on n'en veut pas, (...) À l'éolien on dit banco, surtout en France, avec tout le vent que brassent les élus écolos." Mais serait-il prêt à réduire sa consommation d'énergie ? "Le nucléaire, ce n'est pas si mal, faut ouvrir un max de centrales, c’est Pascal Praud qui a raison, l’écologie c’est pour les cons."

