La chronique de Laurent Gerra du lundi 26 septembre

Dans la voix de Laurent Gerra, Olivier Véran était ce lundi 26 septembre 2022 sur RTL pour faire un point notamment sur l'invasion russe en Ukraine. Faut-il prendre au sérieux la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine ? Certes, il dispose de l’arme nucléaire, mais nous disposons d’Aminata Diallo, une arme qui terrifie le monde entier (...) Au premier missile nucléaire envoyé, nous lui enverrons Aminata Diallo pour lui péter les rotules, annonce le porte-parole du gouvernement.

L’actualité politique du jour, c’est bien sûr l’arrivée au pouvoir en Italie du parti néo-fasciste "Fratelli d’Italia". Une nouvelle qui semble réjouir Marine Le Pen : "Buongiorno, Signora ! Va tutto bene ? La famiglia, il Bibi, il poncho e tutti quanti ?, débute-t-elle. Ma petite sœur, Giorgia Meloni, va reprendre le travail là où notre cher Benito l’a laissé (...) Chemises noires pour tout le monde, même Yves Calvi".



A l'international, la tension monte entre les Etats-Unis et la Chine autour du dossier taïwanais. Joe Biden a assuré que son pays réagirait fermement en cas d’invasion de Taïwan par les troupes de Xi Jinping. John Rambo, spécialiste militaire américain, était sur RTL pour faire le point : "la situation, je peux te la résumer en une phrase. Joe, il a dit à Xi : 'Écoute-moi bien, Xi, si tu continues à emmerder les Taïwanais, on va te faire une guerre comme ce n'est pas possible… Ça va chier !' Et Joe, avec ses couches conforts, il s’y connaît".

