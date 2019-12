La chronique de Laurent Gerra du lundi 30 décembre 2019

publié le 30/12/2019 à 09:50

Le Dry January (le Janvier sec, sobre) consiste à ne pas boire une goutte d'alcool durant tout le mois. Renaud est "pour". "D'ailleurs, je le fais, explique le chanteur. J'aime bien ça le Martini Dry." "Dry" signifie bien "sobre", rappelle Jade. "J'aime bien le vin sombre aussi, répond Renaud. J'aime bien les Côtes-du-Rhône." Ne pas boire un seul verre ? "Ce n'est pas grave, je mangerai les Mon Chéri qu'on m'a offert à Noël, avec de la liqueur de cerise."

Gérard Depardieu intervient pour défendre Renaud. "Tu vas le laisser tranquille ?, interroge-t-il. Qu'est-ce que c'est de cette nouvelle connerie ? Moi, je ne fais pas 'janvier sec', je fais 'janvier cul-sec'".

Franck Ribéry revient sur une actualité qui a marqué l'année. "On n'arrête pas de m'insultationner sur les réseaux social à cause que j'ai mangé une entrecôte recouverte d'or", se plaint-il. J'ai dit à mes tracteurs d'aller niquer leur mère, leur grand-mère et leur arbre gynécologique."