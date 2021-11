La chronique de Laurent Gerra du vendredi 12 novembre

Patrick Bruel s'inquiète pour l'élection présidentielle. "J'ai toujours été de gauche, je me casse la voix pour elle dans mes chansons engagées. Au poker je suis de gauche aussi, quand j'ai un full dans la main je file toujours une carte à mon adversaire pour qu'il ait au moins une paire. Même l'huile d'olive que je produis elle est de gauche. Si l'ouvrier en achète 50 litres à 70 balles le litre, je lui offre un poster dédicacé", énumère le chanteur imité par Gerra. Tout cela pour dire que le prochain candidat de gauche à la présidentielle, "il faut que ce soir... moi", s'exclame l'humoriste dans la peau de Patrick Bruel. "Je peux le faire Hollande. Tu me files un clébard à aller promener et je t'emballe une danseuse de l'opéra en deux temps trois mouvements. On m'appelle casse-noisette dans le milieu".

Philippe de Villiers fait le poirier. "C'est un de mes farfadets du Puy du Fou qui m'a appris", explique l'ancien député imité par Gerra. "J'obéis à mon frère, le général en faisant preuve de courage puisque le titre de son livre l'indique, L'équilibre est un courage", dit-il. Jade, voyant l'ancien député devenir tout rouge, l'encourage à se remettre droit. "Tu as raison fille de radio. Je n'ai nulle envie de ressembler à Bayrou et la mi-molle. Mon frère, le général le dit, il faut être ferme mais pas turgescent", déclare Philippe de Villiers, imité par Gerra. Avec son livre, son frère Pierre de Villiers, fait un pas vers une possible candidature à la présidentielle. "Nous sommes en guerre et le général a besoin d'une armée. Je mettrai la mienne à sa disposition. Mes chevaliers, mes écuyers et même mes fauconniers du Puy du Fou aideront le général à prendre le pouvoir", lance Philippe de Villiers, imité par l'humoriste.