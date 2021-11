La chronique de Laurent Gerra du jeudi 11 novembre

Album de reprise, expositions, spectacles... La France fête les 100 ans de la naissance de l'immense Georges Brassens. Nous avons voulu rendre hommage nous aussi au plus grand poète de la chanson française en imaginant ce que Thierry Ardisson, qui va faire parler nos morts sur France Télévision, dans son émission Hôtel du Temps, ce qu'il pourrait demander à tonton Georges. "Salut les Terriens, salut Georges. Question sans-tabou, question archi-con, dans tes chansons, tu parles beaucoup de Jeanne. Là Jeanne ça doit être une sacrée bonnasse puisque tu lui as écrit pas moins de cinq chansons. Alors Georges, question archi super con, la Jeanne, tu te l'es faites", interroge le présentateur, imité par Laurent Gerra.

"Je peux peut-être me tromper mais tout ce qui j'ai à dire sur la Jeanne et sur ses chats, je crois l'avoir dit dans mes petites chansons. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi claires que celles Tino ou de Charles Trenet et qu'elles prêtes à confusion je m'en excuse. Mais vous savez, dans une autre de mes chansonnettes, j'ai aussi écrit 'qu'entre autres fines fleurs, je ne compte sur ma liste, bon nombre de femmes, de journalistes", répond Georges Brassens, toujours imité par l'humoriste.

Puis c'est au tour de Marc-Olivier Fogiel d'interroger le chanteur : "Alors Georges Brassens, en ce moment vous faites le buzz, le méga buzz, vous n'en avez pas marre de porter ces polos marronnasses hyper ringards. Vous jouez toujours la même chose avec votre guitare en bois toute pourrie et la pipe... C'est sale la pipe, c'est fini, beurk. Si vous aussi vous trouvez que vous trouvez Georges Brassens hyper ringard, envoyez-nous des SMS ou des tweets", s'exclame Laurent Gerra dans la peau de Fogiel.

"Vous savez, je peux peut-être me tromper mais je crois qu'on ne peut pas être partout à la fois dans son apparence et dans ses chansons. En tout cas moi je ne peux pas, alors j'ai choisi de travailler mes petits textes. Mais j'ai peut-être tort", répond Georges Brassens, imité par Gerra.