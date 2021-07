Puy du Fou : un bébé né lors du séjour de ses parents obtient une invitation à vie

C'est une première pour le Puy du Fou. Le parc à thème vendéen a remis un "pass éternel" au petit Rafaël, un bébé qui est né lors du séjour de ses parents, le 26 juin dernier. Il y a presque un mois, Floriane Harribey, enceinte de sept mois et son compagnon Ludovic Curiel, décident de faire un séjour de deux jours au Puy du Fou. Selon les informations de Ouest-France, le couple, originaire des Landes, prend la route tôt le matin du samedi 26 juin pour arriver en Vendée vers 10h00, à la Villa Gallo Romaine, l’un des hôtels du Grand Parc.

La future maman témoigne : "Deux jours avant le départ, j’ai une visite chez le gynécologue qui me dit que la grossesse suit son cours, que tout va bien". Mais alors que les futurs parents commencent à visiter le Grand Parc du Puy du Fou, Floriane Harribey sent que quelque chose ne va pas. Voyant sa compagne se sentir mal, Ludovic Curiel décide donc de louer un fauteuil roulant pour que la jeune femme puisse faire une visite moins fatigante. En réalité, la future maman perdait les eaux.

Le petit Rafaël, invité à vie au Puy du Fou

Alors que le couple poursuit sa visite en se rendant au Bal des oiseaux fantômes, la poche des eaux de Floriane se rompt à la sortie du spectacle. Le couple paniqué, appelle donc leur sage-femme qui leur conseille de se rendre directement aux urgences. Immédiatement, les services de secours du parc sont venus aider les futurs parents. Floriane confie qu'elle pleurait, "on était loin de chez nous… Je pensais que j’allais être alitée, mais toujours pas que j’allais accoucher !".



Le couple est donc dirigé vers l’hôpital de Cholet où la maman accouche du petit Rafaël prématurément à 0h45, le dimanche 27 juin. Après s'être remis de leurs émotions, le couple et leur bébé en parfaite santé ont décidé de se rendre au Puy du Fou, jeudi 22 juillet, après avoir quitté l'hôpital. À cette occasion, Laurent Albert, le directeur général, a décidé remettre une invitation à vie, "un pass éternel", au petit Rafaël : "Revenez l’année prochaine, pour ses un an, nous lui trouverons une place dans le spectacle du Signe du Triomphe. Quand il sera plus grand, nous pourrons le former à devenir gladiateur", a-t-il lancé aux jeunes parents.