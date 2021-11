La chronique de Laurent Gerra du mardi 9 novembre

Alors que le président de la République doit s'exprimer ce mardi 9 novembre, il prépare son allocution avec son Premier ministre, Jean Castex : "Roger Gicquel, très bonne idée ! Commencez votre allocution radio-télévisée par : 'La France a peur…'".

Avant que le chef de l'État, Emmanuel Macron ne réplique : "Te casse pas, Jeannot. Je sais ce que je vais dire : je vais rendre obligatoire la 3e dose pour les plus de 65 ans. Et tu seras le premier de cordée. Allez hop ! Tu te mets en caleçon chaussettes, on va te piquer devant les caméras".

Candidate à la Présidentielle 2022, Anne Hidalgo, maire de Paris n'est pas au plus haut dans les sondages : "Les sondages sont truqués, j’ai des millions de soutiens. (...) Mes soutiens sont partout dans Paris, ils sortiront le moment venu si je leur joue de la flûte".