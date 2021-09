La chronique de Laurent Gerra du vendredi 10 septembre

Selon les experts, on devrait connaître une explosion des ventes de sexbot, autrement dit, des robots pour faire l'amour. Une technologie futuriste qui intéresserait les frères Bogdanov. "Grichka, la druide Jade voudrait savoir si tu as acheté une partenaire robotisée de l'avenir du futur pour faire l'amour au temps X", interroge l'un, imité par Laurent Gerra. "Eh bien Igor, ma poupée est en réparation au SAV de chez Darty", répond Grichka, également imité par l'humoriste. "Eh bien Grichka, la mienne aussi est en réparation", s'exclame Igor.

Ce dernier confie que sa poupée a refusé de dormir avec lui. "Elle s'est mise en mode auberge du cul tourné", dit-il. "Eh bien Igor, la mienne à un bout de menton coincé quelque part, depuis il clignote", répond son frère, toujours imité par Gerra. Ce dernier poursuit, "je vais abandonner mon robot d'amour et me remettre avec mon aspirateur."

Dans un autre registre, un document annexé au budget révèle que les membres des cabinets ministériels ont vu leur rémunération augmenter de 20% depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Chevallier et Laspalès sont de nouveaux députés En Marche. "Vous avez vu ça ? On s'est fait avoir, on aurait mieux fait de travailler au cabinet", lance Chevallier, imité par Laurent Gerra. "Faîtes ce que vous voulez, mais moi je fais autre chose au cabinet. Eventuellement de la lecture, mais de-là y travailler, non", réplique l'humoriste imitant Laspalès. "Je parle pas des cabinets, je parle des cabinets ministériels", rectifie Chevallier. "Pourquoi les ministres n'auraient-ils pas de cabinets ? Un ministre c'est comme tout le monde, ça va au cabinet", s'insurge Laspalès.