La chronique de Laurent Gerra du mercredi 9 juin

publié le 09/06/2021 à 09:55

Ce mercredi 9 juin, Laurent Gerra a imité plusieurs personnalités. D'abord, l'humoriste est revenu sur le déplacement d'Emmanuel Macron, dans la Drôme, ce mardi 8 juin.

Le Président a été giflé par un homme et deux personnes ont été placées en garde à vue. Partons à l’Élysée. "Tiens-toi donc tranquille, Emmanuel, que j’applique la pommade… Tu penseras, avant d’aller te coucher, à prendre ton Arnica. Je t’ai préparé un cordon bleu pour te consoler un peu. Tu auras même droit à des fraises Tagada pour ton dessert", lui dit son épouse, Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. Avant d'ajouter : "J’espère que ton Darmanin va s’occuper du malotru qui t’a fait ça ! Il faut d’abord le passer à la question, puis lui mettre des fers et le jeter dans une geôle !"

Du côté des langues régionales : retour sur ce débat qui divise l’Assemblée et la majorité depuis plusieurs semaines et vire au casse-tête pour l’exécutif. Voici le point de vue du plus breton de nos grands écrivains, Yann Queffélec. "Le breton, c’est génial ! Et puis c’est très utile, si vous habitez près d’une crêperie ! Il faut enseigner le breton partout !"