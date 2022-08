La chronique de Laurent Gerra du mercredi 31 août

Aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Olivier Véran était avant au ministère des Solidarités et de la Santé. Et il a une pensée pour son successeur, François Braun, à qui il souhaite "bonne chance". "Et il en aura besoin, de chance, avec la tête qu'il a (...) on dirait un peu le méchant dans Rabbi Jacob", poursuit-il.

Olivier Véran revient aussi sur la nécessité d'économiser l'eau après cet été 2022 compliqué. "Nous allons donc instaurer la jurisprudence Renaud pour tous les Français qui, comme le chanteur Renaud, devront consommer leur pastis sans eau", explique le porte-parole.

Philippe de Villiers a peur de perdre le Puy-du-Fou, son "sanctuaire le plus sacré". L'homme politique a pris un peu trop au pied la lettre la tribune du journal Libération intitulée "A quand un Puy-du-Fou de gauche ?". "Un Puy-du-Fou de gauche, et pourquoi pas un Alain Finkielkraut en écriture inclusive ou un Michel Sardou dégenré", s'inquiète-t-il.

De son côté, Jean-Marie Bigard croit qu'Emmanuel Macron est à l'origine des incendies de l'été en France. "Un incendie fait de la fumée. Et la fumée, ça sert à quoi ? À nous enfumer", imagine l'humoriste.

Actuellement à l'affiche du film Les Volets Verts, avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant a refusé de jouer dans le biopic sur l'histoire d'amour entre Jacques et Bernadette Chirac. Mais l'actrice voudrait jouer dans le biopic sur la vie de Kermit la grenouille. "Mou aussi, je suis toujours verte et moi aussi, j'ai une grande bouche".

