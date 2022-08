François Hollande prêtera sa voix dans le film d'animation de Jul "Silex and the City"

François Hollande prêtera sa voix sans le film d'animation "Silex and the City"

De l'Élysée... aux studios de cinéma ! L'ancien président de la République, François Hollande, a prêté sa voix pour un long métrage, Silex and the City, inspiré de la série du même nom crée par le dessinateur Jul.

Au casting, également, des comédiens plus expérimentés comme Guillaume Gallienne ou encore Bruno Solo... mais d'après Jul, l'ex-locataire de l'Élysée n'a pas eu de mal à se glisser dans son nouveau rôle.

"Contre toute attente, François Hollande s'est avéré être un formidable comédien, révèle Jul au micro de RTL. Il est réputé pour avoir un sens de l'humour, une ironie particulière. Et là, ça fait vraiment florès dans son apparition. Les indications de réalisation que je lui donnais, il les captait, ce qui fait que c'est allé assez vite".

"En général, on enregistre les gens un par un, précise le dessinateur. Et là, exceptionnellement, on a voulu faire marcher la magie du couple François Hollande-Julie Gayet. Ils se taquinaient, ils se lançaient des piques au fur et à mesure qu'ils enregistraient. Je pense qu'on va garder des choses qui n'étaient pas prévues dans le scénario. Des parts d'impro'. Parce qu'ils étaient vraiment rigolos, enregistrés ensemble."

Pour l'heure, le personnage que va incarner François Hollande demeure un mystère. "Il ne sera ni un végétal, ni un minéral, plaisante Jul. Mais il fera partie de la grande chaîne du vivant darwinien. Mais graphiquement, il se ressemblera. On le reconnaîtra immédiatement avant même qu'il ouvre la bouche", promet-il.

