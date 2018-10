et Jade

publié le 31/10/2018 à 10:01

Ce mercredi 31 octobre, Laurent Gerra a commencé à imiter François Bayrou. Le maire de Pau souhaite fêter Halloween et commence par demander à Mademoiselle Jade, dans un accent anglais approximatif : "Trick or Treat ?". Lorsque cette dernière lui rétorque qu'il faut être déguisé, François Bayrou lui explique : "Je n'ai pas besoin de déguisement puisque ma grosse tête toute rouge évoque naturellement la citrouille".



C'est ensuite Thierry Ardisson qui est imité par l'humoriste. Dans son émission Salut les Terriens !, il reçoit d'abord Dave, lui aussi imité par Laurent Gerra, qui fait la promotion de son nouveau livre de cuisine. "Dans la prochaine édition, je t'inviterai pour eguespliquer aux legteurs comment beurrer la raie de tes invités et aussi comment sniffer la farine car il paraît que tu es spézialiste. Ça va être mague-nifique !"

Thierry Ardisson reçoit ensuite Valéry Giscard d'Estaing, qui vient lui aussi présenter son dernier ouvrage, un livre de confidences de 600 pages sur sa "vie de looser" selon Ardisson. C'est ensuite au tour de Carla Bruni d'intervenir. L'ex-première Dame explique qu'elle est en pleine préparation d'un nouvel album : "Je ne peux rien dire encore mais ce sera un album très joli avec de la guitare et de la musique et des paroles".

Enfin, Mademoiselle Jade accueille Fabrice Luchini. Toujours imité par l'humoriste, l'acteur explique qu'il est très fier de passer dans À la bonne heure, l'émission de Stéphane Bern. "Elle en a pas l’air comme ça, mais elle est hyper puissante, la Bern ! T'as vu, la Bern a fait un petit caprice avec son loto du patrimoine et le Manu, il a cédé direct : 21 millions d'euros supplémentaires pour les vieilles pierres, c'est pas rien ! Hallucinante influence !".