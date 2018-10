publié le 30/10/2018 à 09:51

Ce mardi 30 octobre, Laurent Gerra a commencé par imiter François Hollande, qui sera l'invité de Politikos, le festival du film politique à Rennes dès demain. Et l'ancien Président est fier de sa tournée, comme il le montre à Mademoiselle Jade : "À côté de moi, les Rolling Stones, c’est des enfants de chœur. J'suis les 4 Beatles à moi tout seul. Pas un jour sans qu’une dame ne me jette sa gaine. C’est bien simple : avec tout l’amour qu’on me donne, j’pourrais ouvrir un magasin de lingerie !"



C'est Jean Lassalle qui a ensuite été invité pour parler des accidents de chasse qui se sont multipliés ces dernières semaines. Mais c'est sans compter sur l'histoire qu'il a à raconter : son propre accident de chasse qu'il a subi dans les toilettes des locaux de RTL, à cause d'une chasse d'eau un peu trop moderne... : "J’y comprends rien (...) Impossible de trouver la chevillette de la chasse d’eau. Je me suis donc penché et j’ai appuyé sur un bouton du diable et là, un vent chaud épouvantable m’a littéralement soufflé ! Je me suis retrouvé les quatre fers en l’air, rouge cramoisi. Heureusement que votre docteur Cymes est arrivé sinon j’y passais !"

Dans un nouvel épisode de la saga provençale "Macron des sources", Ugolin Soubeyran, imité par Laurent Gerra, revient sur la taxe d'habitation qu'il paye. Une situation grotesque pour son oncle César, que tout le monde appelle le Papet : "Ah mais tu es vraiment fada de la payer, Galinette. Moi, mon bastidon, je l’ai jamais déclaré à Piquebouffigue, le percepteur. Mon bastidon, il est même pas sur le cadastre. Et pas de cadastre, pas de taxe d’habitation !"

Enfin, c'est Dominique Besnehard qui a été imité par l'humoriste. L'acteur souhaite donner des conseils à Nicole Garcia, qui sera la guest star du nouvel épisode de "Capitaine Marleau", ce soir sur France 3. "Déjà, il faut mettre des boules Quies... L'accent de la capitaine, c'est pas possible ! Que des "o" à la place des "a", et des "che" à tout bout de champ ! On comprend rien à ce qu'elle raconte. Avec la capitaine, la pauvre Nicole Garcia va oublier toutes les leçons de diction apprises au conservatoire...".