publié le 29/10/2018 à 11:38

C'est José Bové qui est d'abord imité par Laurent Gerra ce lundi 29 octobre. Pour lui, le glyphosate devrait être interdit. Et pour montrer les bienfaits de l'agriculture bio, José Bové a amené avec lui tout un panier de fruits et de légumes dépourvus du moindre produit chimique. Pour se débarrasser des pesticides, il explique qu'il les fait pousser dans la sciure : "Oui, dans la sciure de mes toilettes sèches, tenez goûtez, c'est très parfumé !"



À l'occasion d'Halloween, François Bayrou, imité par l'humoriste, est arrivé en studio en entonnant un effrayant "Bouhou" fantomatique. Pour le maire de Pau, ces fêtes sont pour lui un moment de grâce : "Si vous réfléchissez deux secondes, c'est le seul moment de l'année, où tout le monde se met à l'orange, la glorieuse couleur du MoDem. Parce que d'habitude, il n'y a pas grand monde".

À la question de Mademoiselle Jade s'il préférait Halloween ou la Toussaint, François Hollande, lui aussi imité par Laurent Gerra, a déclaré ne pas aimer la Toussaint car "ce n'est pas facile de célébrer tous les saints". Alors l'ancien président est-il plutôt Halloween ? "Nooon", répond-il, "les sorcières, merci bien, j'ai déjà donné".

C'est ensuite à Dominique Strauss-Kahn que Mademoiselle Jade a posé la question. Et l'ancien président du FMI, imité par Laurent Gerra, a expliqué, d'une voix lascive, qu'il demandait toujours à ses assistantes de se déguiser en sorcières pour qu'elles "chevauchent mon manche à balai". Mais Dominique Strauss-Kahn avoue être passé à autre chose depuis cette époque, et préfère désormais célébrer "tous les seins".



Enfin, Valéry Giscard d'Estaing fêtera également Halloween avec toute sa famille dans la "propriété aveyronnaise, le château d'Estaing, demeure peuplée des glorieux fantômes de ma lignée". Et l'ancien président, toujours imité par l'humoriste, se lance dans une explication en chanson de son costume d'Halloween...