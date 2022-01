La chronique de Laurent Gerra du mercredi 25 janvier

Après les records de contaminations enregistrés, on parle de plus en plus de la sortie de la pandémie de la Covid-19. Notre économiste en chef, François Lenglet, décrypte auprès de mademoiselle Jade la sortie de crise sanitaire : "Je dirais que c’est la fin du début. Pour prendre une image accessible à tous, disons qu’on n’est pas encore tout à fait sortis de l’auberge mais qu’on est à la réception en train de payer. C’est le moment où l’on découvre le prix du quoiqu’il en coûte. Autrement dit, le prix des extras du minibar".

En pleine campagne présidentielle, Jean-Marie Le Pen évalue auprès de Marie d'Herbais les profils de Marine Le Pen et Éric Zemmour. "Je dois avouer ma chère Marie, que le choix est cornélien. D’un côté, il y a le Rassemblement National, qui est dirigé, vous le savez, par ma fi…, cette dame, qui au lieu d’aimer les dobermans de race pure préfère les petits chats métis. [...] Face à elle, il y a cet homoncule maigrichon au faciès de petit tailleur roublard qui profère des insanités sur notre grand-père à tous, le Maréchal Pétain. Ah, décidément, ma chère Marie, c’est comme dans votre corsage : entre les deux, mon cœur balance !", lance-t-il.

Les concerts debout pourront reprendre dès le 16 février. Une bonne nouvelle pour Grand Corps Malade, qui répond en vers à mademoiselle Jade : "Salut à toi mademoiselle Jade, oui, en effet, il était temps. On était grave dans la panade avec les mesures de Véran. Ceci dit, les concerts debout, ça ne m’a pas trop impacté. Quand tu entends mes slams tout mous, t’as pas envie de pogoter".