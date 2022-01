Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et Marc-Olivier Fogiel

Selon l'INSEE, la ville de Pau a perdu 648 habitants en un an. Un chiffre contesté par le maire de la commune. "Je connais personnellement tous mes Palois et toutes mes Paloises, je les appelle par leurs petits noms et chaque année, le 25 mai, pour la Saint-François-Bayrou, je leur fais un petit colis et je les recompte moi-même", affirme ainsi François Bayrou.

Pour lui, l'explication est toute simple : Pau "est devenue une ville modèle tellement attractive depuis que je la dirige que les OVENIS eux-mêmes viennent se poser pour l’admirer et certains kidenappent parfois des Palois et des Paloises".

Marc-Olivier Fogiel a quant à lui été approché par la direction de France Inter, mais a finalement refusé de postuler pour prendre la direction de la radio publique. "Non mais tu crois pas que je vais quitter BiFM TiVi, où on est leader sur l’access, sur le prime et sur les stories pour aller à France Inter ? En plus, à France Inter, ils sont tous en pull à col roulé avec des cheveux gras alors qu’à BiFM, même Yves Calvaï qui est toujours en chemise, il met une veste, Ze Kooples, Ze Kooples, Ze Kooples !" s'offusque l'actuel directeur de BFMTV.

"Le seul truc que je veux bien faire, c’est prendre le boulot du vieux monsieur sur la Une, zi old man", soit Gilles Bouleau, admet Marc-Olivier Fogiel.