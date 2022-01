La chronique de Laurent Gerra du mardi 25 janvier

Une semaine après s'être retiré de la course à l'Élysée, Arnaud Montebourg est revenu sur sa prise de parole à Bibracte dans la Nièvre, au milieu de ses soutiens. "Ils étaient tous là : Odette Montebourg, Robert Montebourg, Stéphanie Montebourg et Kiki Montebourg, le caniche nain de Stéphanie Montebourg", lance-t-il à mademoiselle Jade. "C’est pour ça que j’ai décidé de retirer ma candidature. Malgré l’incontestable mouvement populaire en ma faveur, 3 personnes et un caniche, c’était trop peu pour être au deuxième tour de la présidentielle. [...]", constate l'ex-candidat.

L’élection de la maltaise Roberta Metsola à la présidence du Parlement européen crée la polémique. Elle est en effet connue pour ses prises de position contre l’avortement. Cette élection n'a en tout cas pas manqué de réjouir Philippe de Villiers : "Si les hordes gauchistes ont les dents qui grincent, elles n’ont qu’à aller chez le dentiste ! L’élection de Roberta Metsola est une excellente nouvelle pour notre belle Europe !".

Le variant Omicron met à mal la stratégie zéro covid de la Chine, pays d’où la pandémie est partie il y a deux ans. Attaché à ce pays, Jean-Pierre Raffarin évoque des solutions drastiques pour l'éradiquer définitivement : "Le gouvernement chinois a le sens de la mesure. Dans un premier temps, les policiers tirent sur le passant à la seringue hypodermique remplie de vaccin. Et si le passant éternue encore, ils tirent cette fois à balle réelle", explique-t-il.