La chronique de Laurent Gerra du mardi 30 août

Michel Chevalet revient sur le nouveau livre de Virginie Despentes : Cher connard. " Virginie Despentes : comment ça marche ? Vous allez voir, c’est très simple ! J’ai ramené avec moi une femme, incarnation parfaite de la bourgeoise privilégiée qui a ses entrées partout. Bonjour madame. Enfilons désormais à notre bourgeoise privilégiée un tee-shirt Motörhead, et mettons-lui dans la main une 8-6, la bière des punks à chiens et des clochards", explique Laurent Gerra imitant Michel Chevalet. Il ajoute : "La démonstration est donc faite : avec seulement un tee-shirt et une binouze, notre bourgeoise privilégiée s’est transformée en Virginie Despentes"

On apprend également que 10% des Français ont investi dans les cryptomonnaies Sur ce sujet, l'économiste François Lenglet a une recommandation pour les épargnants : "Je conseille plutôt aux épargnants qui nous écoutent d’investir dans des valeurs concrètes qui ne peuvent pas baisser comme le sachet de moutarde qui a encore gagné 30% en un mois ou le seau de charbon qui va beaucoup monter cet hiver."

Patrick Sébastien est également passé dans le studio pour raconter son été, comme toujours, riche en festivités : "J’ai fait ma traditionnelle tournée des campings. Et partout où je suis passé, j’ai mis le feu". L'artiste a plusieurs projets pour la rentrée comme reprendre une chanson de Léo Ferré et sortir un livre : Vivre et renaître chaque jour.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info