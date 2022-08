VIDÉO - "Capital" : comment les campings proposent toujours plus de luxe

Un salon de 20 mètres carrés, une cuisine tout équipée, l'hébergement dispose de trois chambres et de deux salles de bains. Nous sommes ici dans la partie luxueuse d'un camping. Dans cet épisode de Capital, les équipes de M6 ont suivi une famille de cinq personnes qui retourne dans le même camping qu'il y a deux ans, mais cette fois-ci dans la partie VIP.

De plus en plus de clients deviennent exigeants quant à la prestation d'un camping. Ces derniers mettent donc en place des hébergements plus grands, plus luxueux et plus chers. Pour dix jours, Sandrine et Stéphane ont dépensé 3.000 euros, 1.500 de plus que pour leur séjour d'il y a deux ans. "Il y a un écart de prix, mais ça les vaut", explique la mère de famille.

Mais la location de mobil-home n'est pas la seule source de revenus pour les campings. Beaucoup d'activités payantes sont proposées et souvent à des prix supérieurs à ce qui se fait à l'extérieur. C'est le cas du massage réservé par Sandrine. "C'est vrai que c'est un tout petit peu plus cher que chez mon esthéticienne habituelle", explique-t-elle, sans regretter pour autant, "c'est aussi pour moi le moment de m'accorder un bon massage après une bonne année de travail".

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 14 août 2022 sur M6 dans Capital.

