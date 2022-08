La chronique de Laurent Gerra du lundi 29 août

Au sommet de l'État, le président Macron s’entretient régulièrement avec sa Première ministre Élisabeth Borne afin de se préparer à un automne de tous les dangers. "Ah, c’est toi Babeth, je t’attendais en regardant le programme des activités à la prison de Frêne. T’as vu qu’il y de la varap et du skate en plus du karting ? J’ai bien envie de m’inscrire cette année", dit le chef de l'État.

Emmanuel Macron a annoncé la fin de l’abondance. Il va falloir se serrer la ceinture. On annonce déjà de possibles coupures de gaz et d’électricité l’hiver prochain. Pas sûr que le paquet pouvoir d’achat du ministre de l’Économie Bruno Le Maire suffise à rassurer les Français.

"J’aime mon paquet. J’en ai parlé dans mon livre érotique, Le Ministre. Vous savez quand Pauline caresse doucement mon sexe dans un bain moussant à Venise", lance le ministre avant de se reprendre. "Quand les Français seront en pénurie de gaz, ils n’auront qu’à faire des feux de cheminée. Et s’ils n’ont pas de bois, qu’ils brûlent leurs meubles Conforama. C’est tellement moche", poursuit-il, imité par Laurent Gerra.

