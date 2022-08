Despentes, Nothomb, Khadra... Nos 9 coups de cœur et déceptions de la rentrée littéraire

C'est une spécialité bien française : la rentrée littéraire. Les éditeurs placent leurs poulains en vue des grands prix littéraires, tous programmés à l'automne. 490 nouveaux romans sont attendus d'ici octobre, un chiffre en forte baisse. En effet, nous sommes montés certaines années à près de 700 titres publiés.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la frilosité des éditeurs : baisse du pouvoir d'achat avec des budgets de biens culturels qui sont les premiers à trinquer, les difficultés d'approvisionnement en papier et le surcoût de sa fabrication, conséquence de la guerre en Ukraine, un tassement des ventes en librairie au premier semestre, la campagne présidentielle et la guerre là aussi... L'inquiétude règne et provoque une grande prudence du monde de l'édition.

Cette rentrée littéraire reste malgré tout un rituel, une tradition unique au monde. Économiquement, elle peut paraître comme une aberration... À la rentrée, les Français ont d'autres priorités et le porte-monnaie réservé aux loisirs est moins rempli... Cette abondance de publications s'explique par la saison des grands prix littéraires, tous concentrés à l'automne. Les éditeurs placent donc leurs pions dans cette compétition qui reste très rentable. Les prix boostent les ventes et conditionnent les achats de Noël...

Nos coups de coeur

Parmi ces centaines de nouveaux livres, avons-nous repéré quelques pépites ? Naturellement, notre choix est très subjectif... Parlons d'amour pour commencer. Yann Queffélec signe D'où vient l'amour, folle passion amoureuse entre Maud, 17 ans, et le fils de son patron dans un village des Cévennes occupé par les Allemands... Autre tête d'affiche qui réussit son retour, Laurent Gaudé avec Chien 51, formidable polar futuriste où les États en faillite sont rachetés par de grands groupes capitalistes...

La vie clandestine de Monica Sabolo, 7e roman de cette écrivaine à la plume subtile et singulière... est aussi un de nos coups de coeur. Elle met en parallèle la folie meurtrière des terroristes d'Action Directe dans les années 80 et une autre violence, l'inceste dont elle a été victime enfant... Sandrine Collette, lauréate du Grand Prix RTL-Lire 2020, publie le saisissant On était des loups, le périple d'un père et de son fils à travers une nature hostile... et puis un grand Yasmina Khadra, Les Vertueux... L'écrivain algérien, auteur des Hirondelles de Kaboul et de L'Attentat met en scène la formidable épopée d'un berger du désert rescapé des tranchées de 14/18.

Comme une rentrée peut en cacher une autre, dans moins d'un mois débarqueront les nouveaux ouvrages, eux aussi, très réussis de Tatiana de Rosnay, Nous irons mieux demain et de Guillaume Musso, Angélique, future marquise des ventes de l'automne.

Nos déceptions

Mais tous les livres "événement" de cette rentrée littéraire ne nous ont pas séduits. Naturellement, nous avons toujours des scrupules à condamner un livre... mais parmi les ouvrages très médiatisés de cette rentrée, nous comptions deux déceptions. D'abord, le nouveau Amélie Nothomb, Le livre des sœurs consacré au lien avec sa soeur, trop superficiel par rapport à celui de l'an dernier très réussi consacré à son père... Et puis Cher connard de Virginie Despentes qui brasse les thèmes que l'auteure de Vernon Subutex connait bien : #metoo, le féminisme et les addictions à la drogue...

