publié le 27/11/2018 à 10:21

C'est un François Hollande fatigué et confus que Mademoiselle Jade commence par accueillir ce mardi 27 novembre. Une fatigue due, selon l'ancien président imité par Laurent Gerra, au jetlag. En effet, François Hollande explique que ses voyages "à travers l'Europe", à savoir en Espagne, en Belgique et en Allemagne lui provoque un incroyable décalage horaire. "En Espagne, j'avais le ventre qui gargouillait trois heures avant le dîner. J'étais obligé de manger des chipster en cachette avant la paëlla", déclare-t-il. Ce grand voyage, il le réalise dans le cadre de son itinérance mémorielle : "Je vais vérifier si on se souvient de moi à l'étranger".



C'est ensuite Jack Lang que l'humoriste a imité. Il explique que le nouveau ministre de la Culture, Franck Riester, est "allé aux racines... des cheveux". Jack Lang raconte qu'il a incité le nouveau ministre à se couper le cheveux pour être plus à l'aise à la Fiac (Foire internationale d'art contemporain) : "Il ne pouvait pas garder sa coupe de cheveux d'expert-comptable", déclare-t-il, "Je lui ai donc conseillé de m'imiter en se faisant décoller les racines et en les colorant en noir jais avec des reflets violets. C'est chié non ?"

Alors que la 34e campagne des Restos du Coeur est lancée aujourd'hui, c'est un Patrick Bruel désespéré que Mademoiselle Jade trouve en studio. Le chanteur, qui souhaite présenter la grande soirée des Restos, se lance en effet dans des imitations de Coluche et des chiens des sans-abris.

Mademoiselle Jade accueille ensuite Patrick Sébastien. L'animateur se dit très concerné par la cause des Restos du Cœur puisqu'il déclare être lui-même une victime : "Depuis qu’elle a viré mon Plus Grand Cabourré du Monde de France 2, mes artistes de cirque sont obligés de se produire dans la rue, en plein hiver, quand on s’les gèle et qu’on a le kiki tout rétréci".



Enfin, Patrick Sabatier a lui aussi son mot à dire sur le sujet. "Je propose le nom d’un animateur très fédérateur privé du gâteau télévisuel pour présenter la grande soirée des Restos du Cœur..." À savoir : lui-même. Il se décrit en effet comme correspondant parfaitement à l'image de l'émission...