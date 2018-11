Le meilleur de Laurent Gerra avec Nicolas Sarkozy

publié le 25/11/2018 à 08:33

Michel Chevalet parle de l’arrivée du froid avec Michel Houellebecq. "La neige comment ça marche ? Pour vous l'expliquer je vous ai amené un Michel Houellebecq. Il a froid. Et justement, versons désormais un verre d'eau sur la tête de Michel Houellebecq, et voyons ce qu'il se passe", propose-t-il.



Anne Hidalgo, la maire de Paris, a décidé de verbaliser les conducteurs de trottinettes électriques qui roulent sur le trottoir. Alain Juppé aussi : "Il faut organiser la street sinon c'est le dawa", lance le maire de Bordeaux. "En venant vous voir j’ai vu un gonze en trottinettes qui a gratté le Solex d’Alain Duhamel. Pourtant Dudu, dans le milieu du deux-roues, on l’appelle le Hells Angel de la IVe."

Nicolas Sarkozy a ironisé sur le retour en politique de François Hollande. "J'suis pas là pour dire du mal", martèle-t-il pourtant. "J'ai dit -et je le redis - que François Hollande n'est pas un modèle pour moi, il est beaucoup trop fort. Et je ne parle pas seulement de son tour de taille".