Le meilleur de Laurent Gerra avec les "gilets jaunes"

publié le 24/11/2018 à 09:01

Marine Le Pen a déclaré soutenir le mouvement des "gilets jaunes" cette semaine. "J’ai moi-même bloqué tous les accès à Montretout ! C’est plus Montretout, c’est montre rien !", se félicite-t-elle. "J’ai pioché dans la collection de véhicules anciens de papa et croyez-moi, l’opération escargot derrière notre char Panzer, ça avait de la gueule." La cheffe du Rassemblement national annonce : "Je vais rebaptiser mon mouvement Bleu Marine. Il s’appellera désormais le mouvement Jaune Marine".





L’appel à la mobilisation des gilets jaunes a été suivi par Valéry Giscard d’Estaing qui se fait maintenant appeler Vulcania63, son pseudo sur les réseaux sociaux et sur Tinder. "C’est pour une question d’anonymat, je tiens pas à me faire gauler par Anne-Aymone, vous me comprenez." Il soutient le mouvement des "gilets jaunes". "Du temps de Raymond Barre, on n’avait pas d’pétrole mais au moins on avait des idées !", dit-il.