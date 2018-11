La chronique de Laurent Gerra du 23 novembre 2018

publié le 23/11/2018 à 09:00

Fanny Ardant a confié à Psychologie Magazine qu'elle était une passionnée d'équitation. "C'est vrai je suis passionnée par les chevaux, ils sont sublimes et tu sais pourquoi je les trouve sublimes ?", a demandé la comédienne, imitée par Laurent Gerra. "C'est parce qu'il me ressemble". "Je parle de sa bouche et de son sourire immense et je ne suis pas la seule actrice à avoir des point s communs avec ce sublime animal", a-t-elle souligné, toujours imitée par l'humoriste.



La publication par Gallimard des lettres de François Mitterrand à Anne Pingeot, continue de fasciner les lecteurs. "Mon Anne chérie, mon éternité d'amour, mon océan de baisers, tu as dû me trouver bien silencieux ces derniers temps, vois-tu j'ai bien du souci avec ma fille aînée Ségolène".

"Tu sais qu'elle fréquente un grand nigaud à lunettes, encore un de ces incapables qu’elle a rencontré à l'ENA, un certain Francis Gouda ou François Mimolette ou peut-être Hollande je ne sais plus" a expliqué le président de la République, imitée par Laurent Gerra. "Il a un sourire niais, la cravate toujours de travers et il croit me plaire en racontant tout le temps des blagues idiotes. Quel lourdaud celui-là".

"J'ai tellement hâte que tu reviennes, nous irons voir un de ces films suédois d'art et d'essai que nous aimons tant au cinéma le Nexus, rue Saint-Denis. J'y suis passé hier soir

il jouait Où me l'as-tu mise ? On l'avais déjà vu mais ça se laisse revoir ça m'a fait penser à toi", a détaillé François Mitterrand, imité par l'humoriste.