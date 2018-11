publié le 26/11/2018 à 09:56

Ce lundi 26 novembre, Laurent Gerra a commencé par imiter les humoristes Chevallier et Laspalès, qui se font face pendant les manifestations des "gilets jaunes". "Si Castaner veut la castagne, on va se castagner !" , prévient Laspalès, vêtu de son gilet jaune. Mais face à un Chevallier déterminé à rejoindre la rue des Déchargeurs malgré les blocages, Laspalès compte bien lui "faire bouffer un pavé des Champs-Élysées !".



D'après le journal L'opinion, Emmanuel Macron organise des dîners secrets dans la perspective des élections européennes. Parmi les convives, Jean-Pierre Raffarin qui, imité par Laurent Gerra, a conseillé au président de "prendre conseil à la source de la sagesse chinoise ancestrale au Palais de Pékin", qui se trouve être en réalité un restaurant chinois. Mais le président n'a pas l'air de se réjouir de se faire conseiller par l'ancien Premier ministre : "J'aime pas les nems, je préfère les cordons bleus, viens Brigitte, on va au Flunch", dit-il à sa femme.

Face à ces réunions secrètes d'Emmanuel Macron, Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi imité par l'humoriste, se plaint de ne pas être invité : "Macron dîne avec tous ces vieux centristes et pas moi". Mademoiselle Jade tente alors de le consoler : "Vous pensez que vous auriez pu apporter quelque chose à ces dîners ?", l'ancien président lui répond : "Déjà, j'aurai apporté mon accordéon, ça aurait mis un peu d'ambiance..." Et pour appuyer ses dires, Valéry Giscard d'Estaing se met à chanter...

Mademoiselle Jade accueille ensuite un Jean Lassalle, venu accompagné de sa vache Marguerite. "Je dois la revendre pour pouvoir payer les 1.500 euros d'amende qui m'ont été infligés par le président de l'Assemblée nationale, bouducon !", explique-t-il. Le député se met alors à la recherche d'un éventuel intéressé : "Regardez cette belle bête, pour 1.500 euros, vous avez des côtes de bœuf, des faux-filets et de la bavette pour toute l'année".



Enfin, c'est la délicieuse Céline Dion qui vient rendre une petite visite au studio. La chanteuse, imitée également par l'humoriste, est arrivée vêtue d'un gilet jaune. "C'est parce que comme vous autres, je manifeste mon mécontentement. J'en ai gros sur le pancake. Savez-vous combien me coûte le plein de mon jet privé pour aller faire mes courses tantôt ?" Face à la surprise de Mademoiselle Jade, la Canadienne explique : "Les jumeaux n'aiment que les pom'potes à la fraise et on n'en trouve point à Vegas. Alors c'est décidé, j'suis la nouvelle Arlette Laguiller..."