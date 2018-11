publié le 27/11/2018 à 07:10

L'idée de Coluche à la vie dure. À sa création en 1985, les Restos du Cœur avaient accueilli 70.000 personnes. Un chiffre qui a explosé avec les années. L'association a distribué 130 millions de repas à 860.000 bénéficiaires l'année dernière.



Et les organisateurs s'attendent à voir au moins autant de monde cette année alors que s'ouvre la 34e campagne d'hiver ce mardi 27 novembre. Mères seules, retraités, étrangers sans ressources ou encore étudiants en situation précaire... Les profils sont divers. Mais les jeunes occupent une place toujours de plus en plus importante alors que 50% des bénéficiaires avaient moins de 25 ans et 38% étaient mineurs lors de la dernière campagne. Une situation qui inquiète particulièrement les Restos du Cœur.

Une chose est sûre, les bénéficiaires poussent la porte de l'association pour obtenir "un repas" mais aussi "un support moral et social". C'est le cas de Cyril, 31 ans, qui porte sa maison sur le dos. "C'est une place assez importante dans ma vie (...) Ils ne demandent ni papier, ni garantie de notre situation. Ils proposent juste de nourrir ceux qui ont faim", dit-il.

À écouter également dans ce journal :

Politique - C'est l'heure du grand oral pour Emmanuel Macron qui va essayer de calmer la colère des "gilets jaunes". C'est tout le défi du chef de l'État qui doit livrer un discours ce mardi 27 novembre sur la transition énergétique alors qu'un Haut conseil sur le climat a été annoncé.



Société - On n'a jamais autant fumé de cannabis depuis 25 ans. Malgré l'interdiction, un Français sur dix avoue avoir fumé dans l'année. Un chiffre qui frôle même les 50% si on comptabilise les personnes qui reconnaissent avoir essayé une fois dans leur vie.



Football - L'Olympique lyonnais joue ce mardi sa place en 8es de finale de la Ligue des champions. Vainqueur de Manchester City au match aller, les hommes de Bruno Génésio espèrent bien réaliser pareille performance devant leurs supporters.