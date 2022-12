La chronique de Laurent Gerra du mardi 27 décembre

Fin avril dernier, au lendemain de la réélection du Président Macron, les micros de RTL et de Laurent Gerra étaient tournés vers l'Élysée : "Mais qu'est-ce qui t'as pris de prendre ce disc-jockey sur le Champ de Mars ! C'est plus de mon âge !" a réagit Brigitte Macron auprès de son mari, Emmanuel Macron, qui s'est exclamé : "C'était trop génial ! On était nous tous !"



Quant à Marine Le Pen, une nouvelle fois battue, elle souhaite qu'on la surnomme désormais "Poupou" : "Je suis la Poulidor de la politique : les gens m'aiment mais je termine toujours deuxième !" Une troisième défaite qui sonne peut-être une reconversion en éleveuse de chats ?

Sur les réseaux sociaux, Patrick Bruel s'est félicité d'avoir voté : " Je tiens à dire que j'avais voté car je trouve que c'est super important alors que j'aurai pu rester chez moi à jouer au tennis ou me faire faire un massage !" Le chanteur qui cite pour l'occasion la pièce de Molière, Dom Juan, sans toutefois révéler son vote : "Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais une envie urgente d'urner !"

