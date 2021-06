La chronique de Laurent Gerra du mardi 22 juin 2021

La 40ème édition de la fête de la musique s'est déroulée lundi 21 juin. Comment les Parisiens ont-ils abordé cette journée ? Gérard Depardieu était au téléphone pour en parler : "J'avais 10 kilos de tomates, ça faisait un mois que je les avais mises à pourrir et elles étaient prêtes à être envoyées sur tous les pignoufs qui ont fait du bruit hier".

De plus en plus de personnalités véhiculent des thèses complotistes sur les réseaux sociaux comme Jean-Marie Bigard qui envisage de créer sa propre chaîne sur You Tube. Il pourrait notamment recevoir le professeur Didier Raoult : "Alors Didier, on a découvert un cluster dans ton institut à Marseille, c'est quoi ce bordel ?", ce à quoi le scientifique lui répond "quel cluster ? Le Covid n'existe pas, c'est un bobard inventé par les médias parisiens".