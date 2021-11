La chronique de Laurent Gerra du mardi 2 novembre

Le Sénat a fortement retouché le texte le projet de loi "vigilance sanitaire", et limite le recours au passe sanitaire au mois de février, alors que la date limite initiale était au mois de juillet. Olivier Véran se défend : "Je ne suis pas du tout autoritaire ! Mais il ne faudra pas que Gérard Larcher s'étonne quand je lui aurais retiré son passe". Son passe sanitaire ? "Non, son passe à la cantine !"



C’est ce mardi que prend fin l’ultimatum de la France à la Grande-Bretagne. Il est reproché aux anglais de ne pas respecter les accords post-Brexit passés avec les pêcheurs français. Les sanctions vont donc commencer aujourd’hui même. Une crise qui occupe pleinement Jean Castex :"il faut que je me souvienne de mes cours d'anglais LV1". Devant le président, il explique : "l'heure est grave, we are en guerre with Rosbif, they are fishing batonnets of colins in territorial waters of nous !".