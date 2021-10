Le meilleur de Laurent Gerra avec François Bayrou et Jean-Pierre Raffarin

Dans leur livre Le traître et le néant, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme révèlent que François Bayrou se serait vu proposer, en 2017, un dédommagement financier par Emmanuel Macron s'il acceptait de laisser des postes de députés au parti présidentiel. Le patron du Modem, imité par Laurent Gerra, se défend : "Je suis l'incorruptible du Béarn". Il détaille ensuite l'offre que le président de la République lui aurait faite, "une boîte de Chamonix orange par siège de député" et comme tout le monde le sait "les centristes sont friands de ces gourmandises molles".

L'Élysée aurait également proposé que le doyen du Modem, Marcel Deneux, deviennent Premier ministre. Une idée qui fait dire à Bayrou que s'il avait cédé "que du gouvernement il en aurait pris la tête, Deneux".

Arrive ensuite l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, toujours imité par Gerra, qui analyse le lancement de missiles hypersoniques par la Chine. "Mon homologue m'a assuré qu'il s'agissait d'un petit avion de tourisme égaré" qui aurait fait le tour du monde, car "le pilote s'était assoupi et comme la Terre est ronde, il a fini par revenir dans le Pacifique et s'est malencontreusement écrasé sur le porte-avions coréen Samsung IV" explique Jean-Pierre Raffarin.