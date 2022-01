Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Marie Bigard et Michel Houellebecq

Ce dimanche 16 janvier, Jean-Marie Bigard et Michel Houellebecq sont mis à l'honneur dans le best-of de Laurent Gerra... ou presque.

"J’accuse Emmanuel Macron", lance Jean-Marie Bigard à Jade. Mais curieusement, ce n'est pas sur le passe vaccinal que l'humoriste accuse le Président. "J’accuse Emmanuel Macron de plagiat ! Y veut m’piquer mon boulot ! Maintenant, y dit des gros mots comme "emmerder". Les gros mots bien vulgaires, c’est moi ! Bite, couille, nichon, merde, j’ai tout déposé à l’INPI ! Si ça continue comme ça, tu vas voir que pendant le débat d’entre deux tours, il va nous parler d’une chauve-souris ou bien nous faire un lâcher de salopes !" Un message lancé, on verra ce que fait l'INPI.

Voilà 10 jours que "Anéantir" le nouveau livre de Michel Houellebecq est sorti dans les librairies. Et pour en faire la promotion, le romancier a choisi de n'accorder qu'un seul entretien au Monde depuis... son lit. "J’étais un peu fatigué… Il faut dire que la veille, j’avais beaucoup marché. J'avais fait un aller et retour jusqu’au tabac en bas de chez moi. Il ne me restait plus que deux cartouches pour la journée, j’ai eu peur de manquer".