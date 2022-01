La chronique de Laurent Gerra du lundi 17 janvier

Olivier Véran a été testé positif à la Covid la semaine dernière et donc placé à l’isolement chez lui. Est-ce que cela pourrait remettre en cause sa politique sanitaire en misant moins sur le vaccin ? "Pas du tout, au contraire ! Si je suis tombé malade, c’est que trois doses, ça ne suffit pas. Je vais donc proposer à Emmanuel Macron d’instaurer la dose mensuelle à vie, avec déchéance de nationalité pour ceux qui refusent de s’y soumettre", dit-il, imité par Laurent Gerra.

Après avoir expérimenté ses fameux hologrammes et ses meetings en réalité augmentée, le candidat Jean-Luc Mélenchon a encore innové avec un meeting "immersif et olfactif" dimanche à Nantes. "Ça t’en bouche un coin, hein, mon meeting du 3e type ? J’en suis à 3 campagnes présidentielles, tu croyais quand même pas que j’allais encore me mettre devant un pupitre et postillonner sur mes feuilles comme un sous-préfet dans une salle des fêtes !", lance le candidat.

Nous sommes le lundi 17 janvier et nous célébrons le "Blue Monday", considéré comme le jour le plus déprimant de l’année. Pour nous les dépressifs, le Blue Monday, c’est un peu comme l’Aïd el kebir chez les musulmans ou Yom Kippour chez les juifs, c’est la fête la plus importante de l’année", nous dit Michel Houellebecq.