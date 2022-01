Le meilleur de Laurent Gerra avec Pierre Arditi et Philippe de Villiers

Ce samedi 8 janvier, Pierre Arditi et Philippe de Villiers sont mis à l'honneur dans le best-of de Laurent Gerra... ou presque.

En déplacement à Jarnac, la candidate socialiste Anne Hidalgo a pris acte de l’enterrement de sa proposition d’une primaire de la gauche. Une hérésie pour Pierre Arditi. "Non mais au s’cours, je vais me réveiller… 3 mois avant l’élection, Hidalgo veut faire une primaire… Pourquoi pas un référendum sur les paroles de la Marseillaise. C’est consternant". Mais le comédien ne compte pas pour autant voter pour Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon qu'ils trouvent "insupportables".

Du côté de l'extrême droite, Philippe de Villiers qui a rejoint Éric Zemmour pour l'élection présidentielle, a tenu à mobiliser ses soutiens : "Je suis venu lancer un appel à tous nos ouïsseurs, qui nous ouïssent partout dans le Royaume : d’Aunis à la Saintonge, du Comté de Flandre à celui de l’Orléanais, de la Gascogne à l’Angoulomois", et a tenu à leur adresser un message : "Fort de notre devise -Impossible n’est pas françois-, je pars guerroyer contre les mahométans enturbannés, les sarrasines embourqanées, mais aussi contre les gourgandines instagramées qui exhibent leur SIF épilés au miel et nous font dresser le pont-levis".