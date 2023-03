La chronique de Laurent Gerra du lundi 6 mars

La journée d’action contre la réforme des retraites aura lieu demain. Pour le porte-parole du gouvernement, une France à l’arrêt serait une catastrophe écologique, agricole et sanitaire. Bonjour Olivier Véran… On ne voit pas bien le rapport entre la grève et les réserves d’eau ? : "C’est pourtant évident… Qui dit mobilisation, dit manifestations, qui dit manifestations dit marche, qui dit marche dit consommation d’eau minérale, donc épuisement des ressources d’eau… Bref ! Si vous ne voulez pas mourir de soif, il faut accepter notre réforme des retraites."

Patrick Balkany a récemment fait parler de lui en affirmant que Pierre Palmade n’a pas sa place en prison. Bonjour monsieur Balkany…Comment pensez-vous que Pierre Palmade va vivre son incarcération ? : "Pour la coke, ça devrait bien se passer, je l’ai mis en relation avec mon pote Dédé-la-Reniflette qu’est dans la même prison que lui, il va pouvoir se charger le pif autant qu’il veut." Il est censé être en cure de désintoxication… : "Mais c’est pas possible, vous êtes sadique ! Est-ce que je vous interdis de boire du thé vert ! Il va passer dix ans en taule, vous pouvez bien lui laisser le dernier petit plaisir qu’il a… "

Nous avions justement prévu de recevoir quelqu’un qui ENDORT les consciences : le grand hypnotiseur québécois, Messmer. Bonjour Messmer… : "Dites voir, vous autres, avant qu’on commence, si ça vous dérange pas trop, j’m’en vais vous l’endormir votre ancien nouveau philosophe qui s’prend tellement au sérieux pis qui nous bassine avec sa guerre." Bernard Henri-Lévy: "Jamais, vous ne m’endormirez, espèce de charlatan."

