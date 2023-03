La chronique de Laurent Gerra du vendredi 3 mars

Bernard Lavilliers sera en concert à l'Olympia, il est avec nous pour en parler, bonjour Bernard : "Hola que tal Jade, El comandante Calvi et la señora Begot, dé la matinal dé RTL. J'ai traversé toute l'Amérique latine pour aller à la rencontre de mes aficionados. J'ai chanté à Besançonne, Montluçonne, ou la Roche sur Yonne."

Dans un ouvrage qui vient de paraître, le dessinateur allemand Ralph Keuning réinvente Lucky Luck, en le plongeant dans un univers résolument gay. Nous avons imaginé comment le célèbre cow-boy aurait appris les manières viriles du Far West, à la façon du duo Poiret-Serault, de la cage aux folles : " Oh bah mon ptit bonhomme, oh bah si tu veux jouer les bons cow-boys solitaires, va falloir que tu apprennes à tenir ton pistolet comme un mal, aller on se tient droit sur son cheval, pas comme une chochotte !"

C'est la sensation musicale, la chanteuse Pomme, Télérama salut en effet la porte-voix écoféministe de la jeune génération. Pour en parler, accueillons l'un de nos meilleurs spécialistes musicaux, Philippe Manœuvre : " Salut les kids, hello sister Jade, give me five brother Calvi et sister Begot ! Calvi et Begot the new tandem de l'info qui me fait penser au mythique duo anglais The Kils !" Revenons plutôt à la scène musicale française. " Tu sais sister Jade, moi je suis plus Piccadilly Circus que Villeneuve-la-Garenne, plutôt Los Angeles que la Bourboule alors ta chanteuse Poire j'avoue que je la capte pas bien..."

