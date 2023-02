La chronique de Laurent Gerra du lundi 27 février

Après le triste premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, quelles sont les perspectives pour l’avenir ? On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur vedette du journal télévisé de 19h45 : "Bonjour Jade, bonjour Amandine et bonjour Isabelle. Ce soir, à 19h45 très précises, je vous donnerai en exclusivité la liste des nouvelles apparitions médiatiques du Président Zelensky dans les mois à venir." C’est vrai qu’on le voit beaucoup. Vous ne pourriez pas nous en donner un petit aperçu en avant-première ? : "C’est bien parce que vous êtes une ménagère de moins de 30 ans…"

Les leaders syndicalistes Laurent Berger et Philippe Martinez s’en sont pris ouvertement à Jean-Luc Mélenchon dans sa stratégie d’opposition à la réforme des retraites…" Avec Mélenchon, on est foutu. La réforme, on va s’la prendre dans l’cul".

"Bonzour, bonzour… Vous permettez Mademoiselle Zade ?" Mais bien sûr, Pascal Praud. Vous êtes toujours le bienvenu. Que peut-on faire pour vous ?: "Eh bien, comme vous le savez, durant le salon de l’agriculture, les animaux ont la parole sur RTL. Encore une idée brillante de notre direction."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info