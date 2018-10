publié le 15/10/2018 à 10:27

Pourquoi le remaniement prend-il autant de temps ? Réponse en direct du palais de l'Élysée. Emmanuel Macron n'en peut plus et il le fait savoir à son épouse Brigitte. Celle-ci prend tout en main et utilise son enceinte connectée pour appeler tour à tour Dick Rivers, Christian Estrosi, les frères Bogdanov et Laurent Ruquier.



Les vœux de Jean-Luc Mélenchon ont été exaucés par le gouvernement qui a créé un conseil de déontologie de la presse pour lutter contre les fake news. "J’ai l’air d’être heureux ?!", s'emporte pourtant le patron de la France insoumise. "Toujours à élaborer des fake news dans vos p’tites cervelles de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois !"



Patrick Sébastien vient présenter un nouveau numéro de sa nouvelle émission, Coloscopie, "un grand entretien inspiré de Radioscopie de Môssieur Jacques Chancel, mais à ma sauce", explique-t-il. "Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro de Coloscopie, l’émission qui sonde les personnalités de l’intérieur". Une émission un peu particulière aujourd’hui, puisque Patrick Sébastien a décidé de s’entretenir avec… lui-même.

Jean Lassalle intervient à son tour, porté par le vent de la révolte. "Mes chers compatriotes, comme vous le savez, deux nouveaux ours ont été lâchés dans les Pyrénées. Et les ourses, qu’est-ce que ça fait ? Ça bouffe les brebis !" L'ancien candidat à la présidentielle a donc enregistré un rap contre l’ours. "Mes chers compatriotes, j’suis venu poser un rap, pour défendre mes potes, de toute la vallée d’Aspe", embraye-t-il.